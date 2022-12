Comparte

El diputado Hernán Palma (Independiente) llegó vestido con una gorra de chef, un delantal blanco y una olla al Congreso.

Esta fue su forma de demostrar que "no está conforme con esta manera de hacer política", tras el acuerdo constitucional llegado este lunes por las fuerzas políticas.

Lo que criticó fue la "cocina" en la cómo se llego a la resolución del Consejo Constitucional con 50 integrantes elegidos y 24 expertos.

“Lo histriónico no tiene nada de malo, es una manera lúdica y no violenta, soy humanista, estoy por la no violencia. Esto es como saltarse el torniquete, es como el fenómeno de Las Tesis. Esto no tiene nada de violento. No consumo absolutamente nada”, dijo sobre su performance.

