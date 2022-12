Comparte

La expresidenta Michelle Bachelet despejó en algo las dudas sobre el rol que tendrá en el Consejo Constitucional que redactará una nueva Constitución para el país.

La declaración de la ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se enmarca luego de la idea de integrar a los exmandatarios de la República al órgano como expertos o como consultores.

En este contexto, desde la oficina de la ex jefa de Estado comentó que "a propósito de que los expresidentes (a) colaboren en el nuevo proceso constituyente y sean parte del Consejo de Expertos (as): Desde su partido le han pedido formalmente participar de alguna manera en el proceso.

"Ella lo evaluará en su momento”, respondieron.

La colectividad de Bachelet es el Partido Socialista (PS) y su presidenta, Paulina Vodanovic, dijo en entrevista con La Segunda que "sin desmerecer la figura de los ex Presidentes, me parece que no es lo más apropiado que ingresen como expertos o expertas. Si quisiera integrarse, sería mucho mejor que fuera como candidatos".

"Hemos hablado, no de este punto en particular, pero ella siempre ha manifestado gran compromiso con el país. Creo que tal vez podría estar disponible (…) Me encantaría verla dentro del nuevo Consejo Constituyente", agregó.

Por su parte, la presidenta del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón, se reunió con la expresidenta para solicitarle que sea parte de los expertos. Lo mismo hizo ayer al visitar a Eduardo Frei y Ricardo Lagos.