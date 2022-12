Comparte

El presidente de la UDI, Javier Macaya, descartó tajantemente que representantes del partido se hayan reunido con el candidato para ser fiscal nacional Ángel Valencia, como afirmó la otra nominada, rechaza por el Senado, Marta Herrera.

En ese sentido, el parlamentario dijo que votaron en contra de ella porque "nos formamos una convicción que su candidatura era la continuidad del fiscal anterior".

Y afirmó que "nosotros no participamos ni de reuniones ni de cosas como las que ella menciona, por lo menos esta directiva".

"Yo descarto que conversaciones que ella incluso haya podido tener con parlamentarios de la UDI u otras personas hayan podido tener con toros candidatos haya podido influir en esto", añadió.

Emplazamiento a la Corte Suprema

El senador Macaya, además, calificó de "impresentable" el proceso para elegir un nuevo fiscal nacional, donde dos candidatos elegidos por el Presidente Gabriel Boric han sido rechazados por la Cámara Alta.

"Pero esto es una responsabilidad que no solamente le corresponde al Presidente de la República y al Senado, sino que también hay una responsabilidad de la Corte Suprema", dijo.

"Yo hago un emplazamiento directo a la Corte Suprema de que ellos revisen las formas con las cuales se definen a las personas que van a postular, quizás ahí tenemos una reflexión que hacer todos los Poderes del Estado", sostuvo.

"No me parece bien culpar solo al Presidente, asumir que el Senado no ha estado a la altura, sino que los tres poderes del Estado", concluyó el legislador.