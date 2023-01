Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció este jueves que el Gobierno comenzó a hacer llamados para retomar las conversaciones de la mesa de seguridad, interrumpidas por la polémica de los indultos otorgados y que provocó la salida de la oposición del diálogo.

A través de Twitter, expuso: "Como @GobiernodeChile celebramos la disposición de sectores de la oposición para recuperar la labor del Compromiso Transversal por la Seguridad que estamos impulsando desde el @min_interior".

"Estamos en este momento haciendo los llamados para poder retomar las conversaciones esta tarde y recoger ahí las preocupaciones de los distintos sectores. Las diferencias no serán obstáculo para trabajar en conjunto por la seguridad de las personas en nuestro país", agregó.

Este llamado se da luego de que figuras de Chile Vamos realizara un llamado al Gobierno a poner plazos acotados y sin ambigüedades a materias de seguridad.

En ese punto de prensa, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo "lo que estamos pidiendo son señales claras del Gobierno de que efectivamente está en favor de la ciudadanía y en contra de la delincuencia. Desgraciadamente, esa confianza que nosotros suponíamos se rompió con el tema de los indultos".

"Estoy segura que todo Chile quiere vernos trabajar unidos para poder terminar con la delincuencia, pero permítanos señalar es difícil sentarse a conversar cuando uno no sabe cuando en la mitad de la conversación de nuevo va a venir alguna señal ambigua en que uno no sabe si el Gobierno está de verdad a favor de las víctimas o si en algún momento también le dan penita los delincuentes, y en el fondo empieza a liberarlo a ellos. Este tipo de ambigüedades no puede existir más", finalizó Matthei.