Comparte

El diputado UDI, Guillermo Ramírez, analizó parte de los distintos hechos ocurridos durante febrero y comentó el posible cambio de gabinete que podría realizar el Presidente Gabriel Boric.

Sobre este punto, mencionó que "vamos a trabajar con los ministros que estén, no tenemos a nadie vetado; pero el problema de este Gobierno no tiene que ver con los ministros, sino que con las malas ideas que inspiran a este Gobierno".

"El problema de seguridad y de orden público no es culpa de un ministro en particular, es porque a este Gobierno no ha tenido mano dura contra la delincuencia. Una reforma a las pensiones que le quita los ahorros a los trabajadores, tampoco es problema de un ministro", añadió.

Asimismo, el parlamentario de oposición indicó: "No creemos que con un cambio de gabinete vaya a solucionar todo esto, pero nosotros vamos a trabajar con quienes el Presidente Boric disponga".

Luego, ahondó la problemática de seguridad en distintos puntos del país. "Al Gobierno se le fue en collera. Tenemos un problema migratorio en el norte, un problema de orden público en Santiago, terrorismo en La Araucanía y los incendios también es un problema de orden público", subrayó.

Acerca de los siniestros ocurridos en la zona centro-sur, el legislador afirmó que "fueron intencionales y se quemó cinco veces de lo que se quema en un año normal y eso es porque este Gobierno no ha sido capaz de mantener el orden público".

Por último, el diputado Ramírez, profundizó las reformas que se discutirán en el Congreso: "Las reformas que están presentadas (en materia de pensiones, educación, seguridad, etc.) no son razonables. Por lo tanto, llamamos a la ministra Uriarte (Segpres) para lograr los acuerdos, de lo contrario, estas reformas no serán aprobadas".