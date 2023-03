Comparte

Sebastián Piñera abordó el nuevo proceso constituyente que inicia este 6 de marzo. Además, el ex presidente descartó una posible nueva candidatura.

Sobre el nuevo proceso Piñera señaló en el programa Mesa Central de Canal 13 : "Voy a colaborar con ideas, con aportes, con contenido, voy a participar apoyándolos en sus campañas pero no en una primera línea, no voy a participar de la franja".

En tanto, destacó que "sería un tremendo error" presidencializar la instancia. "Tendríamos a todos los precandidatos presidenciales que son muchos, no estoy en esa lista, y estarían ganando posiciones. Tampoco creo que hacer una especie de anticipo de las elecciones parlamentarias… dejemos a los candidatos de la Convención desplegarse por 60 días", destacó.

En relación al pasado proceso, el ex mandatario indicó que "fue una muy mala experiencia en la forma y el fondo", sin embargo manifestó sus expectativas: "Ahora tenemos una tremenda oportunidad".

Por otra parte, Piñera anunció: "No está en mis planes nuevas candidaturas".

"He sido Presidente de Chile dos veces. Nunca dejaré de agradecer a mis compatriotas el honor en la responsabilidad que me otorgaron y no tengo ninguna pretensión de una nueva candidatura", profundizó el ex mandatario.