A horas que se vote el proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados y Diputadas, parlamentarios de la bancada UDI anunciaron la mañana de este martes que como colectividad votarán en contra de la iniciativa del Gobierno ya que consideran que es una medida regresiva para Chile y que le hará “mucho daño” a las pymes y a la economía nacional.

Por ello, el diputado Guillermo Ramírez señaló que “vamos a votar en contra porque consideramos que es un proyecto que le hará mucho daño a la economía chilena. En 2014 se aprobó en este Congreso la reforma del ministro Arenas, la que terminó con los 30 años de progreso económico de Chile, con cuatro años seguidos de inversión negativa, dejamos de crecer, los salarios dejaron de aumentar, se dejó de crear empleo, y esta actual propuesta del ministro Marcel es mucho peor, pues pretende recaudar más estrujando aún más la economía que ya no puede dar más, con peores instrumentos, que han sido probados en muchos países del mundo y que no solamente no han funcionado, sino que también le han hecho mucho daño a la economía”.

En ese sentido, Ramírez agregó que “el camino debe ser otro, uno que retome el crecimiento, que es lo que hizo que los chilenos salieran de la pobreza y que el Estado tuviera más recursos, uno donde la inversión produzca que los salarios suban, esa es la reforma que nuestro país necesita. Lamentablemente en la Cámara no tenemos los votos para detener esta reforma, el Gobierno lo sabe y por eso no ha tenido ninguna intención de conversar ni en llegar a acuerdo con nosotros. Este es un proyecto del Ejecutivo con el tejo pasado y radical pensando en su negociación en el Senado, lo que también ha generado problemas en la economía durante este año. Esperamos que en el Senado, donde si tenemos al menos la mitad de la sala, el Gobierno converse de tal manera que podamos tener una reforma que sea razonable y no le haga un daño a la economía”.

"Va a terminar bajando los incentivos"

Por su parte, Jorge Alessandri, ratificó que “como bancada rechazaremos en pleno la idea de legislar porque es una reforma que afecta gravemente a la clase media, a las pymes, que intenta poner impuestos que no recaudan, como el gravamen al patrimonio, y finalmente llega en un momento en que el país necesita más empleo, necesita hacer crecer en la torta, necesita recaudar más. Yo le pediría el equipo económico del Gobierno que escuche lo que está pasando en otros países de Sudamérica, donde el presidente de Uruguay bajará los impuestos para recaudar más, y eso es justamente lo que ha funcionado en muchos países, hacerse más competitivos para agrandar la torta”.

Además, el parlamentario destacó que “esta reforma tributaria, tal como, está probablemente recaude más el año 2023, pero a la larga va a terminar bajando los incentivos a que Chile sea un país con menos proyectos de inversión, y especialmente a las pymes les pega muy fuerte. Desintegra la declaración tributaria, lo que permitía descontar los impuestos de la empresa de los impuestos de los socios; también establece que las empresas que ahorran por ejemplo para crear un fondo de despido, o cuando se compran una oficina para no seguir arrendando, van a tener que pagar impuestos sobre esas utilidades que no reparten, sino que mantienen en la empresa, lo que se llama el diferimiento de impuestos, por lo que creemos que va por un mal camino”.