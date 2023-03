La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, le respondió a los dichos de su par de Recoleta, Daniel Jadue, quien sostuvo que "es impresentable su indolencia" tras las declaraciones de la autoridad comunal del sector oriente sobre los Carabineros y los derechos humanos.

En entrevista con 24 Horas esta mañana, Matthei sostuvo que "si hubo violaciones a DD.HH. fue porque no tenían como defenderse".

Bajo ese contexto, Jadue criticó las palabras de su par, señalando que "es impresentable su indolencia, pero más grave aún su posición negacionista".

Ante esto, Matthei le respondió a Jadue a través de su cuenta Twitter, asegurando que no justifica ninguna violación "en ninguna parte". Además, lo invitó "a no quedarse con los titulares".

"Primero alcalde, Daniel Jadue, decirle que no justifico ninguna violación ni en Chile, ni en Cuba, en ninguna parte", aseveró la máxima autoridad de Providencia.

Y agregó: "Lo invito a no quedarse con titulares, señalé que si hay casos, deben verse en la justicia".

Finalmente, mencionó que "sobre sus recuerdos conmigo, escapa a mí, no puedo hacerme cargo de ello".

