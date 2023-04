Comparte

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, sostuvo este martes que entrar a nuestro país "sale gratis", ya que el inmigrante sabe que no "va a ser expulsado". Asimismo, acusó que una "falta de convicción" por parte del Gobierno respecto al tema.

En conversación con "La Mañana de Agricultura" el integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, dijo que ingresar por un paso clandestino "no tiene una sanción penal, solamente administrativa".

"Estamos ante un panorama en el que hoy día entrar a Chile sale gratis, porque el inmigrante que ingresa por la frontera (de manera clandestina) ya tiene la mediana claridad de que no va a ser expulsado o va a ser muy difícil que sea expulsado", manifestó el parlamentario RN.

Bajo esa línea, recordó que durante el 2022 ingresaron más de 53 mil personas al país de manera clandestina y solamente hubo 24 expulsiones administrativas. En lo que va de este 2023, dijo que -de acuerdo a los datos de la Policía de Investigaciones, se han concretado 31 expulsiones.

"La realidad que este Gobierno llego con una postura de regularizar, no llegó con una postura de expulsar. Entonces, ellos llegaron con un chip ideológico y con una convicción", señaló el representante del distrito N° 6.

De esta manera, para Longton si alguien entra de manera clandestina al territorio nacional, "tiene que tener una sanción acorde a ese ingreso y no que la saquen ‘pelada’ y no tengan ningún tipo de pena".

Es por ello, que parlamentarios de Renovación Nacional presentaron este lunes al Presidente Gabriel Boric un proyecto que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país.

"Falta convicción respecto a las expulsiones, eso es fundamental y lamentablemente este Gobierno no lo acompaña, porque ve con romanticismo la irregularidad en nuestro país", expresó Longton, agregando que esto no es un problema legislativo, sino que tiene que ver precisamente que el Ejecutivo "no ve con malos ojos la irregularidad en Chile".

