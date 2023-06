Comparte

El exconvencional Cristián Monckeberg (RN) dijo en «La Mañana de Agricultura» que Chile Vamos «le hace necesario un refresco urgente» si quiere liderar un próximo periodo.

En el caso de Renovación Nacional (RN), que reconoció que obtuvo un mal resultado en el Consejo Constitucional, sostuvo que si «yo hubiera sido directiva me habría ido después del resultado, pero bueno, está bien. Se llamó a elecciones y, por lo tanto, ojalá en ese proceso se busque un buen equipo que conduzca los próximos dos años, que son un desafío gigante».

En ese sentido, apuntó que «está la posibilidad de ser gobierno. Hay que conversar con Republicanos, es un tema que está sobre la mesa. ¿En qué profundidad? Eso tendrá que verlo la nueva directiva», así como con el centro».

«Hay un gobierno que no lo está haciendo bien y, por lo tanto, hay que generar una alternativa. Y esa alternativa no lo va a generar ni republicanos solo, ni el centro solo«, agregó.

«Un gobierno de centro derecha, de derecha, como quiera llamársele, requiere de una mirada como la que representa RN, como la que representa Chile Vamos. Hay que refrescar, hay que apretar F5, hay que ofrecer buenas cartas para las municipales. Esto no lo va a hacer nadie solo, los gobiernos no se ganan solos. Ni José Antonio Kast, ni Evelyn Matthei, ni Rodolfo Carter, ni Germán Codina, que son nombre que están dando vuelta, sin perjuicio de que surjan otros. Pero esto no se gana solo«, añadió.