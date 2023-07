Comparte

El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Donoso, anunció que están estudiando presentar dos acusaciones constitucionales, que serían en contra de los ministros de Vivienda y Urbanismo, y de Desarrollo Social y Familia; Carlos Montes y Giorgio Jackson, respectivamente.

Esta acción se enmarca en el caso Convenios que involucran a ambas carteras con fundaciones sin fines de lucro y que ha sacudido al Ejecutivo durante las últimas semanas.

«Nosotros tomamos las decisiones cuando vemos que hay que tomarlas, no cuando estimamos que son convenientes», dijo el parlamentario republicano.

Y agregó que: «Vemos que nos corresponde comenzar a investigar todos los antecedentes, si los antecedentes llegan a un pasado, si los antecedentes caen en otra persona, nosotros también vamos a estar ahí para fiscalizar y hacer vales las responsabilidades en virtud de los antecedentes, no de un color político, no del ministro que sea o no de lo difícil o fácil que puede ser llevar adelante una acción de fiscalización».