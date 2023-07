Comparte

El contralor Jorge Bermúdez compareció este martes en la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara del Senado para exponer sobre cómo opera el traspaso de los recursos fiscales en el marco del caso Convenios, asegurando que el organismo fiscalizador no llegó tarde a este.

Bermúdez, en la instancia, advirtió las debilidades en el diseño institucional en materia de transferencia de recursos por parte del Estado.

Asimismo, detallo que han recibido hasta la fecha 172 denuncias relacionadas con el tema tanto de ministerios como de gobiernos regionales. «No todas referidas al mismo caso de Antofagasta, sino que de distintas partes del país», dijo.

Bermúdez aborda críticas a Contraloría por Caso Convenios

El contralor Bermúdez respondió a las críticas hacia el organismo respecto al Caso Convenios, asegurando que la Contraloría llegó y decir que apareció tarde es «no comprender cómo funciona».

«Tenemos el país que tenemos con todos sus defectos porque existe, entre otras cosas, una institución que se llama Contraloría General de la República», señaló.

«Por lo tanto, decir que Contraloría llegó tarde, en realidad es no comprender totalmente cómo funciona la Contraloría, porque no todo está sometido a un control previo, no todo lo que hace el Estado pasa por la Contraloría y no todos los recursos públicos van al control de la Contraloría», sostuvo Bermúdez.

«No es que no haya llegado la Contraloría, llegó. Nosotros acabamos de exhibir todas las fiscalizaciones que se han hecho al Ministerio de Vivienda y urbanismo en estos últimos siete años», complementó.

«A mí no me parece que sea un juicio que se ajuste realmente a la labor que ha cumplido esta institución en este tiempo«, expresó.

«Nosotros, como institución, lo que tuvimos que hacer en este caso de fundaciones es lo siguiente: Postergar otros procesos de auditoría que estaban planificados para poder poner esta auditoría al Minvu y poder saber que es lo que efectivamente ocurrió en esta materia», indicó.