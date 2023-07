Comparte

Continúan las repercusiones políticas tras el robo de especies que sufrió el ministerio de Desarrollo Social el pasado 20 de junio.

En conversación con «La Mañana de Agricultura», el analista político y decano de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Tomás Duval se refirió a los efectos que ha dejado el hecho y la posición en la que queda el titular de la cartera, Giorgio Jackson.

«Sin duda, la posición del ministro Jackson es la que está complicada, no ahora, sino que venía. El problema de Jackson es que se ha creado un manto de ciertas dudas, entonces cualquier cosa que se diga tiene un rango de verosimilitud respecto de lo que haga o no«, aseguró el experto.

Además, cuestionó el accionar del secretario de Estado desde que salió a la luz el caso, aseverando que «tampoco fue muy dirigente».

«Recordemos que, a pesar de saber lo que había ocurrido en su ministerio, él tomo un avión y se fue a Concepción. Es decir, ni siquiera se quedó para poder establecer la magnitud del rango de este hecho que había sucedido», dijo.

Presión por salida de Jackson de Mideso

«El ministro Jackson viene con relaciones bastante resentidas respecto de su coalición y la oposición«, manifestó Duval.

«Al comienzo del gobierno como ministro Secretario General de la Presidencia, tuvo una relación muy tensa, especialmente en el Senado y eso lo complicó mucho (…). Esa tensión política obligó al gobierno y al Presidente a sacarlo del cargo y cambiarlo de ministerio«, recordó.

Sobre las presiones para un eventual cambio de gabinete en Mideso, el analista explicó que «a ningún Presidente le gusta que le digan a quién tiene que cambiar o colocar. Es difícil que actúen en base a ese criterio, y me parece que eso no va a suceder, no veo que en lo inmediato eso vaya a suceder».

«Si sucede algo, tendría que ser en un cambio mucho mayor de gabinete y ahí producir efectos distintos, pero que en lo inmediato vaya a salir, me aparece que es difícil esa situación», concluyó.