La diputada Catalina Pérez debería volver este lunes 24 de julio al Congreso Nacional luego de presentar una licencia médica que finalizó este domingo, por lo que retornaría a sus labores legislativas.

El 3 de julio del presente año, Pérez presentó a la Cámara de Diputados una licencia médica hasta este domingo 23 del mes en curso, por lo que durante esta jornada tendría que presentarse en el edificio ubicado en Valparaíso. Por el momento, se desconoce si la licencia médica será extendida.

La parlamentaria fue suspendida por Revolución Democrática (RD) luego de estallar el Caso Convenios, que involucró a la fundación Democracia Viva y a la seremi del Minvu de Antofagasta. En estas posibles irregularidades de traspasos de recursos involucró a Daniel Andrade, expareja de la diputada Pérez, y a Carlos Contreras, exseremi.

La diputada Pérez, mediante un video, reconoció el error al referirse al caso como «solo un problema entre dos hombres adultos». Además, reiteró que » nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta y ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado».

«Jamás he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera», sostuvo la parlamentaria.

«Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no ponderé correctamente el impacto para el país y el daño que iba a causar para el Gobierno del Presidente Boric», agregó en aquella oportunidad.