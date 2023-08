Comparte

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó de «chantaje» la acusación constitucional presentada este martes en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Cabe recordar que desde Renovación Nacional señalaron que la acción no sería presentado si es que el ministro Jackson renuncia a su cartera, esto en medio de las polémicas en su cartera y por el Caso Convenios.

«Seamos claros, no nos engañemos, en esto hay que ser muy francos. Lo que está detrás de esto no tiene que ver con la probidad, no tiene que ver con un ministro que se ha convertido en el chivo expiatorio al cual se le endosan de manera improvisada responsabilidades que no tiene», declaró.

«Esto tiene que ver con presentar de manera reiterada acusaciones constitucionales contra ministros, de manera improvisada y sin fundamentos, para obstaculizar los avances sustantivos que requiere nuestro país», añadió Vallejo.

Al ser consultada sobre si desde el Ejecutivo se puede garantizar la continuidad de Jackson al mando de la cartera, Vallejo declaró que «la permanencia de los ministros de Estado no dependen del chantaje de una acusación constitucional».

«Dependen de la evaluación que hace el Gobierno y de la tarea que tienen en frente por hacer avanzar la agenda legislativa y de cambios que Chile requiere», sentenció.