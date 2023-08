Comparte

El presidente de la UDI, Javier Macaya, insiste que el Gobierno debe marcar «un antes y un después» y «cambiar el rumbo» en el marco del caso Convenios. Esto se haría, según planteó, con la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

«Cuando nosotros hemos dicho que no se han asumido responsabilidades políticas, lo decimos con información súper objetiva. Han salido dos subsecretaria. ¿Usted se acuerda como se llaman las subsecretarias que salieron?«, señaló en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«Han salido cuatro seremi y nadie se acuerda, porque son personas que han sido ocupadas como fusibles. Son personas absolutamente intrascendentes en el andamiaje político del Gobierno… blindando a la directora de presupuesto. Blindado, para qué decir, a un ministro emblemático como Giorgio Jackson, que es parte del ADN de la superioridad moral que hoy nos tiene como estamos», indicó el senador.

En ese sentido, dijo que no participarán de una nueva reunión sobre la reforma de pensiones con el Ejecutivo.

«Hoy día no estamos disponibles hoy para entregar más recursos al Gobierno. Y esto, no solamente en la reforma tributaria, sino también en lo que significa la posibilidad que los seis puntos adicionales vayan a un ente público de reparto. No estamos disponibles porque estamos en una crisis económica», dijo.

Agregó que «no confiamos en el Frente Amplio en como administre esos recursos. A esta altura es muy difícil que el Gobierno le garantice el buen uso de los recursos a todos los chilenos».

«Si Jackson sale de su puesto el Gobierno va estar dando una señal de que no solo estamos tan equivocados cuando lo dijimos hace cinco semanas atrás, sino que se genera una posibilidad de diálogo diferente. El Gobierno lo sabe, si no lo asumen, es responsabilidad de ellos de no propiciar un clima distinto», concluyó Macaya.