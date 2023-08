Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que si ella fuera ministro, en el caso de Giorgio Jackson, ya hubiese salido del cargo. Esto lo dijo en el marco de la acusación constitucional que presentará este lunes el Partido Republicano contra la autoridad del Gobierno.

En este contexto, Matthei señaló que el Gobierno debería trabajar con la oposición y aquello está trabado.

«Una autoridad tiene que poder tomar decisiones y me parece como que no están entendiendo que finalmente se está trabando todo el resto del trabajo, porque la ciudadanía espera reacciones un poquito más importantes de parte del Presidente de la República«, dijo.

«Todos los que estamos en cargos públicos tenemos que poner lo mejor de nuestra parte para que Chile progrese y eso no se logra con puras peleas, Chile no va progresar en la medida de que sigamos con puras peleas. Dicho eso, yo de verdad si fuese ministra yo hubiese dado un paso al costado, no esperaría que el Presidente me lo pidiera«, señaló.

En ese mismo sentido, insistió que «hay ciertas ocasiones en que uno tiene que saber dar un paso al costado para que a Chile le vaya mejor«.