Comparte

El analista político Tomás Duval se refirió en La Mañana de Agricultura al cambio de gabinete realizado por el Presidente Gabriel Boric, y la posterior renuncia de la mesa directiva de Revolución Democrática.

«El cambio de gabinete realizado por el Presidente Boric no parecía tener por objetivo un cambio profundo en su dirección política, ni tampoco apuntar hacia una nueva agenda muy específica. Más bien ciertas cuestiones de malas gestión, Minería y Cultura», señaló el también decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma.

«Eran dos ministerios que estaban en una crisis profunda y de alguna manera eso produjo, meramente desde del punto de vista político como que cierra un ciclo desde el inicio. Marca un cambio político en su ordenamiento interno el Gobierno, de ahí los efectos que causa en las dos coaliciones», agregó.

«El punto del avance o no en las reformas lo veo de mucha distancia entre las propuestas del gobierno y de la oposición. Las propuestas del gobierno no han sido bien evaluadas por la ciudadanía, primero la reforma tributaria, las pensiones. Va a ser difícil de ir acortando la distancia para poder avanzar», resaltó Duval.

«Los cambios de gabiente pretenden dar un cierto impulso, pero me parece que aquí no va a ser de esa naturaleza. Pero de alguna manera despeja ciertas cuestiones básicas, me parece a mi que la oposición va a seguir insistiendo, en materia del Caso Fundaciones, en materia de corrupción», añadió.

«Mientras eso esté me parece inviable poder avanzar, inviable que la oposición pueda dar votos para avanzar en otras materias. El Presidente ha dado señales de querer cambiar el clima, no solamente con el diálogo con la oposición, sino también con la invitación que hizo al ex Presidente Piñera para viajar a Paraguay», destacó el analista político.

Respecto a este gesto del Mandatario, Duval explicó que «el propio Presidente Boric lo ha dicho siempre, en ciertas materias ha ido aprendiendo en el rodaje y el ejercicio del cargo. El mismo también ha cambiado de ciertas opiniones, el mismo se da cuenta de que en ese nivel de polarización en el que estábamos sumidos por el Caso Fundaciones, no se iba a avanzar nada».

«El esfuerzo que hacen ambos, tanto Piñera como Boric, viajan juntos y son capaces de dialogar. Esa es una señal muy potente para el país, son gestos que uno debe valorar», sosutvo.

Por otro lado, Duval se refirió al rol que jugarían las nuevas figuras que entraron al gobierno, la mayoría de ellas con pasado en la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet

«El socialismo democrático, desde la derrota del plebiscito, ha sido el encargado de dar gobernabilidad y gobernanza al gobierno. Con el cambio de gabinete eso queda más que claro, la futura gobernabilidad que tenga el Presidente Boric va a tener que estar sustentada en esa base política» afirmó.

«Esa gobernabilidad que le va a ser necesaria en los años que vienen al Presidente, creo que ya está asentada en aquello. Sin duda que la ex Presidenta Bachelet ha sido de los principales soportes y apoyos al gobierno del Presidente Boric», agregó.

Las renuncias en Revolución Democrática tras el cambio de gabinete

El analista político también abordó «la caída de RD como una fuerza política», luego de que su mesa directiva del partido renunciara durante la noche del miércoles.

«RD era el partido eje, histórico. Lo que sucedió en base al Caso Convenios y la salida del ministro Jackson, el partido queda relegado a una posición menor dentro del Gobierno, solamente con el Ministerio de Bienes Nacionales. Eso es una crisis política profunda, respecto de la dirigencia de RD», sentenció.

«Hay también una discusión de fondo que le Presidente Boric ha iniciado, que el Frente Amplio pudiera convertirse en un solo partido. Quizá esta crisis de RD, esta renuncia del senador Latorre (ex presidente de la colectividad) lo que hace la debilidad política en la que se encuentra el partido respecto del Gobierno», señaló.

«Creo que el hecho político es que, al parecer, el partido que está pagando los costos de toda esta crisis es RD. El cambio de gabinete viene a sustentar esa idea, viene a pagar esta cuenta por el caso de corrupción, que son las fundaciones y en la cual el Gobierno lleva más de 60 días inmerso», cerró.