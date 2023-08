Comparte

Ya son tres los domingos que lleva el programa “Mesa central” aportando a la reflexión nacional recordando los 50 años del Golpe de Estado, mediante un ciclo especial de entrevistas a Presidentes de la República, titulado “Conversaciones con la historia”.

En la edición de hoy, el periodista Iván Valenzuela entrevistó en vivo y en directo a la ex presidenta Michelle Bachelet Jeria, quien ejerció el cargo en dos períodos, entre los años 2006 y 2010, y luego entre 2014 y 2018.

La conversación comenzó con Bachelet recordando cómo fue ese 11 de septiembre de 1973 para ella.

“Yo estaba en tercer año de Medicina. Antes del 11 se vivía mucha convulsión social. Surgió el rumor de que se iban a tomar la escuela de Medicina y nos quedamos ahí para cuidar, no dormí en mi casa”, comenzó relatando.

“A la mañana siguiente despertamos y nos dicen que algo pasa en Valparaíso. Llamo a mi casa, mi papá se había ido al Ministerio de Defensa. Lo último que supo mi mamá fue eso”, rememoró.

Según explicó, posteriormente empezaron a ver los aviones y a sentir los bombardeos, para sorpresa de todos.

“No sabíamos qué estaba pasando. Jamás hubiéramos imaginado que una cosa así iba a pasar en Chile. Pensábamos que nuestra democracia era fuerte, nos decíamos los suizos de Latinoamérica”, sostuvo.

Según indicó, no entiende a quienes justifican el golpe de estado diciendo que fue en pos de la democracia.

“Cuando uno bombardea el palacio presidencial no está cuidando la democracia, hay otras formas. Hacerlo bajo la excusa de salvar la democracia es un contrasentido”, opinó.

Tras ello, recordó que su padre, el general Alberto Bachelet, en sus últimos días hospitalizado, opinaba lo mismo: “Mi papá escuchaba los discursos de Pinochet y se agarraba la cabeza, decía ‘Pero cómo puede ser esto, si somos constitucionalistas, si un gobierno no gusta se vota en la próxima elección’”.

Siempre la política tiene que tener altura de miras

Recientemente la ex presidenta Bachelet presentó el libro de memorias del ex presidente Aylwin. Al respecto, la ex mandataria reflexionó que hay cosas en las que no concuerda con el primer presidente tras el retorno de la democracia “Aylwin se preguntaba qué podría haber hecho (para evitar el golpe) y concluía que no era posible”.

“Yo soy más optimista, creo que siempre la política tiene que tener altura de miras y llegar a los acuerdos para beneficiar a la mayoría de las personas”, indicó.

Él realmente quería hacer transformaciones sociales

En torno al presidente Allende, a quien conoció personalmente, Bachelet lo recordó como un hombre que priorizaba los acuerdos. “Él tenía una gran preocupación de qué iba a hacer con su partido, el socialista. La impresión que tuve es que él realmente quería hacer transformaciones sociales de una manera más pacífica, y que lamentablemente la coalición no estuvo a la altura, lo que magnificaba los desacuerdos (…) Pienso que (el Golpe) fue un fallo de la política”, afirmó la ex mandataria.

Por último, se refirió al clima político actual, Bachelet fue crítica. “La política está muy tóxica en cuanto a lenguaje y mirada de Estado. Siento que eso nos hace mal, y ojalá conversaciones como ésta sirvan. Tal vez no nos podamos poner de acuerdo, pero la democracia es de todos nosotros y tenemos que cuidarla”, manifestó, y agregó que, a su criterio, hay partidos políticos que no piensan así.

“Hay sectores políticos que justifican el golpe. A los 30 años había partidos que habían condenado el golpe, y hoy ya no lo condenan. Ha aumentado un grupo de chilenos que no valora la democracia”, dijo, y apuntó directamente al Partido Republicano.

“Hay ahí algunas personas con sentimientos antidemocráticos, y otros no, es lo que se puede extrapolar de sus declaraciones. Pienso que si quieren aspirar a gobernar deben proteger la democracia y participar en esta mirada donde uno reafirma que el valor principal es la democracia, y no se puede resolver violentamente”, sostuvo.