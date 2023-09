Comparte

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que su partido podría llamar a votar en contra del borrador de nueva Constitución, elaborado por el Consejo Constituyente, si es que no se aprueban las enmiendas que ha presentado su sector, y que es mayoría en el organismo.

Según informó El Mostrador, esto lo manifestó en una actividad con militantes en Putaendo, Región de Valparaíso.

Kast y representantes del Partido Republicano en el Consejo, han dicho que hay riesgo de un «activismo judicial» si es que se aprueba la declaración de un «Estado Social y democrático de derecho», lo que «podría llevarnos a la quiebra como país«.

Y dio como ejemplo: “700 mil personas que no tienen vivienda a lo largo de todo Chile, podría decir: constrúyanse 700 mil viviendas en un año, y eso es imposible”. Y remató: “Un juez irresponsable podría destruir una nación”.

Agregó que suprimiendo la palabra derechos se podría evitar que “un gobernante irresponsable se gaste la plata que no tiene”.

“Es decir, con nuestras enmiendas enfrentamos la irresponsabilidad de un gobernante, el populismo de los parlamentarios, y enfrentamos el activismo judicial, y ahí se va cortando todo el riesgo que está en esa palabra: Derechos”, aseguró.

Afirmando que que con las enmiendas republicanas, los temas importantes quedarán mejor que la Constitución vigente, Kast sentenció: “Yo también tengo claro que, si esto no es una realidad, nosotros mismos vamos a venir, como dijo el profesor Silva, a decirle no lo logramos, no logramos lo que nosotros queríamos, y nosotros mismos les vamos a decir: los invitamos a votar Rechazo”.