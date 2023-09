Comparte

Este jueves el senador de la UDI, Gustavo Sanhueza, se refirió en La Mañana de Agricultura a la declaración conjunta realizada en el Senado por el presidente de la misma, Juan Antonio Coloma, en el marco de los 50 años del 11 de septiembre de 1973.

«Hay una gran diferencia entre lo que hizo el gobierno, en parte con la inmadurez política del Presidente de la República, con la madurez política que si tiene el presidente del Senado. Más allá de la carta y si adhieren o no, empezamos a conversar hace un mes sobre que se iba a hacer dentro del Senado con motivo del 11 de septiembre», señaló.

«Se buscó la historia, que se había hecho a los 10 años, a los 20 años, con distintos presidentes del Senado, en base a eso después el presidente Juan Antonio Coloma hace una propuesta que fue modificada en algunas partes por integrantes de los que conformamos el comité«, explicó el senador.

«El comité lo forman los jefes de bancada de cada partido. En base a eso se conversó y se dio el visto bueno para que el presidente la leyera, nunca se pidió la firma ni una votación, ninguno la firmó. Yo creo que fue un aporte importante a la civilidad que debe haber en un sistema democrático», agregó.

«Escuchamos con respeto lo que decían de la vereda del al frente y ellos escucharon con respeto lo que decía nuestro sector, eso es con lo que hay que quedarse. Eso es lo que las chilenas y chilenos quieren«, advirtió Sanhueza.

«No hay una verdad oficial respecto a lo que sucedió, hay un continuo entre el 70′ y el 90′ en que Chile vivió diferentes situaciones, con diferentes responsabilidades. Uno no puede mirar desde el 11 de septiembre hacia adelante sin mirar hacia el 11 de septiembre hacia atrás. Cuando vemos todo en su conjunto entendemos, no justificamos, pero entendemos ciertas situaciones que ocurrieron», declaró.

«En la carta a mi lo que más me refleja, es una parte en que dice que uno no puede cambiar la historia, pero si puede hacerse responsable de la historia que viene. Ahí es donde el mundo político tiene una responsabilidad de como nosotros podemos concluir que hay ciertas cosas que nos dejan como enseñanza: El respeto irrestricto a la democracia, a los derechos fundamentales, no podemos validar la violencia como un instrumento de la política«, resaltó el senador.

«El contexto histórico de como ocurren los hechos es importante, no podemos separar el 11 de septiembre de lo que pasó del 70 al 73. Tampoco podemos separar el 11 septiembre de lo que pasó hasta el 90. Uno tiene que poner todo en su contexto histórico», aseguró.