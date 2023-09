Comparte

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma destacó el compromiso con la vida, tanto del que está por nacer, como de aquel que no ha sido encontrado, indicando que «ambas situaciones son igual de importantes». El parlammentario entregó sus reflexiones tras el Te Deum Ecuménico de este 18 de Septiembre.

Finalizada la ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de Santiago, el senador Coloma manifestó que «es importante orar por Chile no solo preocupándose de los temas fáciles de resolver sino también de los difíciles».

Recordemos que en la homolía el arzobispo Celestino Aós se refirió a la votación que se dará en el Consejo Constitucional sobre el origen de la vida y cuándo se puede calificar a un ser vivo como persona. Además, anunció que la Iglesia Católica está disponible para colaborar en la búsqueda de detenidos desaparecidos, recibiendo y entregando información.

Sobre lo anterior, Coloma manifestó: «Creo que ambas convocatorias son muy potentes: a buscar las personas que pueden no haberse encontrado durante tanto tiempo y también a preocuparse no solo por el que no está, sino también por el que puede estar y que a veces algunos no quieren que esté (…) Ambas son realidades que no hay que soslayar«.

En esta línea, el parlamentario valoró «la lógica de orar por Chile, por lo que viene y ser capaces de unirnos para enfrentar los problemas. Siempre es bueno escuchar la voz espiritual de la iglesia y luego se tomarán las decisiones (…) Ojalá seamos capaces de mirar hacia lo que viene, evitar la violencia siempre, ser capaces de entender la naturaleza de los derechos humanos y defender la democracia«.