La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, instó a Rojo Edwards a abandonar la colectividad si es que no va a seguir los lineamientos.

Esto, luego de que el senador hiciera un llamado a la derecha a no cerrarse a votar en contra del texto de nueva Constitución, para así evitar un nuevo plebiscito a fin de año.

«El senador ha sido disidente en todos lados, en todos los lugares que ha estado. Le pasó en RN, ahora en Republicanos«, criticó Hurtado en «La voz de la gente» en Agricultura.

De acuerdo a la exconvencional, el parlamentario no ha logrado generar un quiebre como se ha propuesto, «por más que lo ha intentado».

«Él representa a un porcentaje muy ínfimo del Partido Republicano y hacerle un llamado al senador que si no se siente cómodo en el Partido Republicano, busque un espacio donde se sienta más cómodo. Al final, tú no puedes estar en un lugar donde no te sientes representado, donde cada vez que hay una decisión de partido él va hacia la contraria», señaló.

E insistió que «él tendrá que decidir dónde quiere estar y si no se siente cómodo en el Partido Republicano lo invitamos a buscar otro horizonte, un nuevo aire».