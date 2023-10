Comparte

Este sábado 7 de octubre asumió oficialmente la nueva directiva nacional de Renovación Nacional, que estará liderada por el senador Rodrigo Galilea como presidente y Andrea Balladares como Secretaria General.

En su primera aparición como autoridades oficiales, la directiva se refirió al proceso constituyente en curso. El senador Galilea señaló qué hay que hacer todos los esfuerzo para lograr un texto que de mayorías y cerrar en diciembre definitivamente la disyuntiva constitucional.

“RN considera que este esfuerzo por segunda vez debe llegar a buen puerto. Chile necesita dar por superada esta discusión constitucional. Hago un llamado a todos los partidos a poner lo mejor de sí, sacar adelante el proceso constitucional, aprobarlo el 17 de diciembre. Es muy importante para dar estabilidad y optimismo a los chilenas que lo necesitan”, señaló.

Respecto a la postura institucional del partido, el Senador confirmó que RN llevará a cabo un consejo general para dicho punto.

“El consejo constitucional termina su trabajo y entrega el texto el 7 de noviembre. A contar de esa fecha RN, tendrá su consejo general, el día 11 o 18 de noviembre, para ojalá rarificar ese esfuerzo, ese acuerdo que esperamos se produzca en el consejo constitucional”, sostuvo.

Asimismo, descartó de pleno un tercer proceso si llega a darse el escenario de no cerrar con un a favor el plebiscito de diciembre.

“RN agotará todos los esfuerzos para que llegue a buen puerto. Tenemos confianza y certeza de que el consejo llegará a un buen acuerdo. Creemos que es muy importante que eso ocurra. RN de no ocurrir aquello no se embarcará en un tercer proceso constitucional. Encontramos que estaría agotado y que deberíamos seguir trabajando con la constitucional actual. Si no somos capaces de hacer esto, el futuro del país será nublado”, finalizó.