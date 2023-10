Comparte

El senador independiente Karim Bianchi se refirió al presente de la tramitación de la Ley de isapres y la posibilidad de la citación a declarar como imputados por el Caso Convenios de Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez.

«Me parece perfecto que ellos tengan que dar explicaciones, son responsables directos de otras personas. Ellos tuvieron que haber supervisado ciertos hechos, firmaron documentos que permitieron estos tipos de convenios», señaló en entrevista con La Mañana de Agricultura.

«Son personas relevantes que tengan que declarar, en Chile nadie es intocable. La calidad de imputado puede sonar feo, pero va a depender de lo que se determine allí. El tema de fondo es que esto se tema con una arista política que es la Ley de Presupuesto», sostuvo el parlamentario.

«Es la tramitación más larga que se da en el año y que tiene que ver con todas las platas de la nación durante el próximo año. El que haya una persona, imputada o no, crea este ambiente, me parece que puede enlodar esta discusión», remarcó.

En ese contexto Bianchi sugirió que «que esta persona no esté presente en la discusión, para que podamos ver los temas de fondo. Cuando vemos la Ley de Presupuesto a mi no me importa Javiera Martínez, me importa tener los dineros para lo que es seguridad, salud, pensiones, educación y tantas cosas».

Por otro lado, al referirse a la tramitación del veto de la Ley de Usurpaciones, el senador declaró que «se le está torciendo la mano al parlamento y se le va a torcer. Los quórum que se requieren para este tipo de vetos va a hacer que tengan una victoria, se le tuerce a la mano directa al parlamento y en línea directa a la ciudadanía».

«Es la afectada y es la que pide mayor la seguridad. La discusión que se ha dado de la legítima defensa privilegiada, o de que aquí va a ser prácticamente un ‘far west’, es mentira. Todos esos son elementos que van a tener que ser probatorios frente a un tribunal», señaló.

«Nadie puede llegar y disparar frente a otra persona, como nadie puede llegar y tomarse el terreno que es producto del trabajo de alguien con ciertas excusas de que ‘son para viviendas’. Hay que respetar el derecho de propiedad, hay que respetar también a las personas», agregó.

«Son elementos que van a tener que probárselos a un tribunal. Es una ley compleja como se ha tornado, pero creo que a pesar de lo compleja y dura que pueda parecer, le entrega al país lo que hoy necesita, una mayor seguridad», aseguró.

«No va a haber un ‘far west’, no va a ser que alguien llegue y mate a alguien porque está en su territorio, eso hay que probarlo. La legítima defensa por más que se entienda privilegiada en este sentido, no es que te entregue la posibilidad de matar a alguien y eximirte de responsabilidad», cerró.