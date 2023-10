Comparte

Rodrigo Wainraihgt renunció este miércoles a su cargo como Consejero Regional de Puerto Montt para convertirse en candidato a alcalde de la comuna o Gobernador Regional. La decisión fue respaldada por la directiva de Renovación Nacional (RN) a nivel comunal y regional.

En una conferencia de prensa realizada en Puerto Montt junto a militantes, así como el senador, Carlos Ignacio Kuschel, la actual presidenta de RN Cintia Munzenmayer, presidenta de Puerto Montt María Elena Barría, los consejeros regionales Alexis Casanova, Ricardo Kuschel, César Negrón y otros, se realizó el respaldo oficial al ex CORE Rodrigo Wainraihgt para que represente al partido (RN) como candidato alcalde por Puerto Montt o Gobernador Regional, situación que fue muy bien acogida por las bases de la coalición.

«Este fue un momento especial porque en RN siempre habíamos estado divididos, hoy en día estamos en unidad y eso es muy importante para lograr un triunfo, ya sea a la alcaldía o a la Gobernación Regional«, manifestó Wainraihgt en la instancia.

El ex CORE señaló que para él no fue fácil tomar la decisión de renunciar un año antes, ya que el cargo que hoy representa es muy importante, no obstante indicó, “todos sabemos en la actual situación en la que se encuentra nuestra ciudad (Puerto Montt), que es una situación crítica, de abandono, como me lo dijo una vecina que Puerto Montt, está oscuro y creo que es deber de todos lo puertomontinos recuperarla con esperanza y creo, sin duda, que, con cariño, con pasión, trabajo podemos sacar nuestra comuna adelante”.

El senador por la región de Los Lagos, Carlos Ignacio Kuschel aprovechó la ocasión para hacer un llamado para apoyar a todos los candidatos de Renovación Nacional y particularmente a Rodrigo Wainraihgt, “nos representará en un desafío muy importante, con la actual crisis que ya todos conocemos, así que agradecerle la disposición y años de trabajo en equipo, tensiones inevitables, pero nosotros conocemos tu conocimiento y trayectoria; creemos, sin duda que serás el mejor candidato que pueda representar a nuestro sector (RN)”.

Lo propio señaló la actual presidenta regional de RN, Cintia Munzenmayer, quien junto con agradecer la disposición del recién renunciado CORE señaló que, “será una muy buena carta en cualquier lugar, ya sea para alcalde de Puerto Montt o de Gobernador Regional, decisiones que también darán paso al resto de la militancia a que se puedan presentar a los distintos cargos como alcaldes, concejales, CORES, Gobernador Regional, etc.; para las elecciones 2024”, concluyó Munzenmayer.

Palabras similares señaló la presidenta comunal (Puerto Montt), María Elena Barría, quien dijo sentirse orgullosa que el ahora ex CORE Rodrigo Wainraihgt haya aceptado renunciar y representar al partido (RN) para ser candidato a alcalde o Gobernador Regional, “queremos agradecerle que haya dado este gran paso y que cuente con todo nuestro apoyo, que la comunal de Puerto Montt estaremos a su lado porque es una muy buena carta para que nos represente como alcalde o Gobernador Regional”.

ELECCIONES 2024

Cabe señalar que, las elecciones municipales se realizarán el 27 de octubre de 2024 para elegir a los responsables de la administración local. Chile está dividido en 346 comunas, administradas por 345 municipalidades; las municipalidades están encabezadas por un alcalde y un concejo municipal, formado por cierta cantidad de concejales (dependiendo de la cantidad de electores en la comuna, pueden ser 6, 8 o 10). Los alcaldes y concejales duran cuatro años en su labor y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos.