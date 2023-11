Comparte

Durante esta jornada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que Venezuela no autorizó el aterrizaje del avión con sus ciudadanos expulsados desde Chile.

El vuelo estaba programado para salir mañana desde Santiago con 60 migrantes que están en nuestro país en situación irregular.

Por lo que el Gobierno busca hacer todas las gestiones para concretar las 2.400 expulsiones que se propusieron en 14 meses.

Asimismo, el director del Servicio Nacional Migraciones, Luis Thayer explicó más detalladamente este procedimiento.

Al respecto, dijo que no fue el gobierno de Venezuela el que denegó el acceso al avión chileno, sino que fue por la falta de un permiso.

Los descargos de las parlamentarias Flores y Del Real por fallido vuelo hacia Venezuela

Tras la negativa, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, apuntó al embajador de Chile en Venezuela.

“Al parecer las gestiones no han servido para absolutamente nada. La verdad no entiendo en qué se está gastando esos recursos, que evidentemente para tener acciones concretas que beneficien a nuestro país no está ocurriendo”.

A lo anterior, Flores agregó que “no se entiende este tipo de situaciones, e insisto este gobierno le dio un gesto tremendo a nombrar a un embajador allá”.

“Por lo tanto, espero que sobre todo el Partido Comunista, que tiene nexos fuertes con Venezuela, realmente hagan gestiones”.

Y “que permitan devolver a estas personas que entraron de manera ilegal a nuestro país, sobre todo cuando estamos hablando de personas que han cometido delitos”.

Por lo mismo, la congresista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Catalina Del Real, anunció que pedirá citar al embajador Mauricio Ugalde al Congreso.

“Llamaremos al embajador de Chile en Venezuela para que se presente ante la Comisión de RREE y ver de qué manera solucionamos este asunto”.

“No estamos para botar recursos a la basura”, añadió.

“Esto demuestra la ineficacia del gobierno, que operó probablemente sin las conversaciones previas para que en Venezuela reciban a sus propios ciudadanos”.

La visión de la diputada Karen Medina

En la misma línea, la parlamentaria del PDG, Karen Medina, sostuvo que “el embajador en Venezuela no está haciendo su trabajo”.

“En segundo lugar, Ministerio del Interior debe haber previsto toda esta situación, por lo tanto, tampoco está tomando las aristas de toda esta problemática que tenemos con la inmigración ilegal, no solo ilegal, sino que delincuentes con antecedentes que debemos deportarlos a como dé lugar”.

“El ministerio del Interior debe tomar todas las precauciones en nuestra frontera para que estos tipos no vuelvan a regresar al país, porque las condiciones que se han dado con ellos hoy día es que reinciden en delitos y reinciden en regresar cuando ya han sido expulsados, eso no nos puede volver a pasar y el Ministerio del Interior en ese sentido no está tomando todos los resguardos necesarios para que esta política funcione a cabalidad”, cerró.