El director del Servicio Nacional Migraciones, Luis Thayer, precisó lo dichos por la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre el frustrado vuelo de migrantes expulsados a Venezuela, que, según dijo, su aterrizaje «no fue autotizado».

Sin embargo, lo que dijo Thayer no es que haya sigo el gobierno de Venezuela el que haya denegado el acceso al avión chileno, sino que fue por la falta de un permiso.

«No hay una negativa del gobierno venezolano respecto de este vuelo. Aquí había preprogramado un vuelo para sacar expulsados con una capacidad para 130 personas», dijo. Cabe señalar que cada expulsado debe ir con un funcionario de la PDI.

«Para que el vuelo pueda materializarse, este tiene que tener una autorización de un órgano técnico que es el Instituto Nacional de Aeronátucia Civil de Venezuela, que es el equivalente a DGAC. Este permiso se tramita en función de un listado que se le envía de los pasajeros que se envió oportunamente, sin embargo la autorización no alcanzó a llegar oportunamente. No hay una negativa del gobierno venezolano, sino que hay un permiso del Instituto de Aeronátuca Civil de Venezuela que no llegó oportunamente para la autorización de la ocupación del espacio aéreo de Venezuela», insistió la autoridad de Migraciones.

¿Qué pasará con los más de 60 migrantes a ser expulsados? «Todas las personas que estaban programadas judicialmente en este vuelo y administrativamente en este vuelo serán expulsadas por vías comerciales por la vía de compra de pasajes ante de los cinco días», respondió.

Diferencia con Tohá

Consultado por si con la ministra Tohá hubo diferencias en la entrega de información, respondió que «no hay ninguna diferencia entre lo que dijo la ministra y lo que he dicho yo».

Agregó que «no es una confusión, son dos formas de decir exactamente lo mismo. Aquí hay un permiso que no llegó de una institución estatal venezolana».