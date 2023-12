Comparte

El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Agustín Romero, desdramatizó la salida del Rojo Edwards del Partido Republicano.

En entrevista con «La Mañana de Agricultura», el parlamentario afirmó que «a nosotros no nos ha sorprendido la salida del senador Edwards. La verdad es que hace bastante tiempo que no teníamos contacto con él. Yo creo que él está hace rato viendo un tema más personal que un tema más colectivo».

«Esta salida para nosotros, lo digo personalmente, es un alivio. Dentro de lo personal le tengo aprecio al Rojo, fue muy importante cuando yo fui candidato, muy apoyador, pero la verdad es que estos son procesos normales, los que si tienen una diferencia con el grupo en que estás y no estás cómodo dentro de un colectivo, es mejor que te vayas«, agregó.

En esa línea, Romero insitió que hace tiempo que no tenía relación con el senador y que tenía muy poca representación al interior del partido. Su renuncia, dijo, «nos va a permitir trabajar más tranquilos, él por su lado, con sus proppios proyectos y su agenda más personal y nosotros con una agenda colectiva , una agenda de futuro».

«A favor»

Con respecto al plebiscito constitucional del 17 de diciembre, el diputado Romero aseguró que el resultado de las encuestas se dará vuelta el día de las votaciones y ganará el ‘A favor’.

«Estoy seguro que las personas cuando estén en la urna van a decir ‘qué hago: me guío con lo que tengo y sigue este proceso’… porque esto no va a parar, porque yo le vuelvo a decir, el PC no se va a quedar tranquilo con el Estado subsidario. Yo no veo al Frente Amplio feliz con la Constitución de Pinochet, de los cuatro generales. Lo dijo el Presidente. No pueden haber cambiado tanto de opinión de un año a otro», analizó.

«Frente a esa disyuntiva, llegado al momento del silencio de la urna (…) la mayoría se va inclinar por el ‘A favor’«, señaló.