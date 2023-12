Comparte

En medio del escándalo por el denominado Caso Convenios, un grupo de representantes de comités de vivienda llegó hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en Santiago.

Esto para entregar su apoyo al ministro Carlos Montes, cuestionado tras los millonarios contratos de transferencias de fondos y organizaciones que se suponía sin fines de lucro, como la fundación Democracia Viva.

En medio de la manifestación, al igual como hiciera el Presidente Boric durante otro acto realizado en agosto pasado, el ministro tomó un megáfono y aseguró sentirse “emocionado” del apoyo.

Tras esto, el Diputado por La Araucanía, Miguel Becker, se mostró sorprendido por la metodología del Gobierno, pues, “ahora es el ministro de Vivienda el que está con la política del megáfono”, apuntó el legislador.

El diputado recordó que “ya lo vimos hace un tiempo atrás, en La Moneda, cuando el Presidente de la República sale en una expresión espontánea de la población”, ironizó Becker, “a tomar el megáfono y hablarle a la gente”.

El parlamentario lamentó que, esta vez, sea el ministro de vivienda el que “sale a gritar por un megáfono sobre temas que todos conocemos, y sabemos la responsabilidad política que él mismo tiene”.

“Esperamos, de verdad, que esto no continúe, no es la forma. No estamos acostumbrados a este tipo de política”, lamentó el diputado Miguel Becker.

Diputada Cariola y Democracia Viva: “Acá no puede haber proteccionismos de ningún tipo”

Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, se refirió el pasado sábado al Caso Democracia Viva y a las eventuales responsabilidades penales que puedan caer, afirmando que “acá no puede haber proteccionismos de ningún tipo”.

“Todos y todas las personas que tengan responsabilidad en el caso de Democracia Viva, de haber utilizado y mal-utilizados recursos del Estado, tienen que pagar y sufrir las consecuencias, todos”, señaló.

“Acá no puede haber proteccionismos de ningún tipo, ni del Estado, ni de la política, ni de los partidos, ni de nadie”, sentenció..

Asimismo, agregó que “acá, caiga quien caiga, los responsables tienen que asumir las consecuencias totales que correspondan a un caso que es terrible”.

Las investigaciones en el Caso Convenios

En el marco de las investigaciones hechas por el Ministerio Público tras los casos de traspaso de dineros fiscales a fundaciones.

Y tras las diligencias, surgieron nuevos antecedentes que complican al jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi.

Ya que ahora se encuentra en la mira de la Fiscalía, Verónica Serrano, que es tía de Crispi y habría tenido un rol importante en apurar los millonarios convenios con ciertas fundaciones que hoy se encuentran cuestionadas.