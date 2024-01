Comparte

La exministra de Educación, Mariana Aylwin, abordó los avances registrados a nivel nacional en materia de educación, señalando que "las pruebas internacionales nos muestran que estamos estancados desde el 2012".

En La Entrevista de Alejandro de la Carrera de Agricultura la exautoridad comentó: "Yo creo que en los últimos 10 años el país está estancado. Está estancada la educación, no se han resuelto los problemas de salud, no hemos avanzado. No hemos avanzado en resolver problemas".

En materia de Educación, Aylwin señaló que "no hemos avanzado a pesar de la inmensa cantidad de cambios que se han hecho. Y esos cambios han estado apoyados, por ejemplo, por quienes son hoy día autoridades en este Gobierno".

"Esos cambios se impulsaron desde el segundo gobierno de Michel Bachelet y se impulsaron bajo el influjo de los movimientos estudiantiles, tanto del 2006 como del 2011. Y finalmente toda la expectativa era que estos cambios iban a mejorar el sistema y lo iban además a hacer más justo, más inclusivo, la ley de inclusión", comentó.

Pese a lo anterior, señaló que "no hay ningún resultado que lo demuestre. Es más, el fin de la selección en los establecimientos emblemáticos terminó con el único tránsito más expedito de movilidad social que tenía la sociedad chilena. De niños que tenían muy buenos rendimientos en sus colegios de origen y que tenían esta salida en liceos que eran muy buenos también y que los ponían en los primeros lugares de la tabla. Hoy día no están en los primeros lugares, están muy abajo. Entonces da un poco pena".

Junto a esto, indicó que el problema se repite en varias partes del sistema en Chile. "No crecemos económicamente, no tenemos mejor productividad. Este es un país que está estancado. Y yo creo que en educación es muy urgente poner el foco en los aprendizajes porque hemos tenido durante demasiados años el foco en la institucionalidad. Hemos cambiado leyes, hemos puesto plata y sin embargo no hay ningún impacto. Es peor. Yo creo que el impacto, por ejemplo, de la ley de inclusión, hoy día la vemos, es negativo en términos de que la brecha entre particulares pagados y municipales y subvencionados se agranda", cerró Aylwin.