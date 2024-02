Comparte

El senador Iván Moreira (UDI) hizo un “llamado a la seriedad” en las declaraciones del mundo político, tras el secuestro de un militar (r) venezolano. El parlamentario, además de pedir prudencia, pidió que se esclarezca el caso antes de emitir juicios al respecto.

Cabe destacar que, desde que se dio a conocer la noticia, han surgido diversas hipótesis desde todos los sectores políticos. Las declaraciones van desde el crimen organizado a un hecho político por parte del gobierno venezonalo.

A través de un comunicado, Moreira hizo el “llamado a la seriedad, porque el mundo político de todos los sectores ha hecho un festín del tema del secuestro, con una competencia que nace desde la declaración más dura. Y lo importante son los resultados. Y para eso, el gobierno, las policías y las fiscalías tienen que acelerar la investigación, precisamente para que tengamos resultados”.

“Este tema con Venezuela y sus relaciones es tremendamente sensible. Obviamente el Partido Comunista va a defender siempre a la dictadura de Maduro. Pero nosotros no nos podemos equivocar. Tenemos que esclarecer si este secuestro tiene connotaciones políticas o delictual/crimen organizado“, argumentó.

En caso de no esclarecerse los hechos, “podemos caer que finalmente no sea político, sino que sea crimen organizado y visceversa y yo me pregunto: ¿Cómo van a ser las relaciones con Venezuela? Si las relaciones con Venezuela se quiebran, ¿qué vamos a hacer con los cientos de delincuentes e infiltrados en la inmigración que han llegado a Chile?“

“Si entramos en especulaciones y no probamos la situación, yo no sé qué vamos a hacer con los cientos de expulsados que tenemos que enviar a Venezuela”, agregó.

“Tegamos cuidado con lo que estamos diciendo. Tenemos que tener una estrategia y una vez que se sepa la verdad, tenemos que actuar como país, cómo vamos a enfrentaresas relaciones con los venezolanos delincuentes que están acá”, afirmó el senador.