El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó el secuestro con homicidio del que fue víctima Ronald Ojeda, exmilitar venezolano que tenía asilo político en Chile.

“Chile dejó de ser el lugar de asilo contra la opresión”, expresó el parlamentario en Mesa Central de Canal 13.

Además, Macaya emplazó al presidente Boric, quien durante la jornada pasada no se refirió al tema, sin embargo realizó una defensa al Partido Comunista.

“Cuando el Presidente de la República hace una especie de defensa corporativa de las actuaciones del Partido Comunista, me parece que aventuraron hipótesis“, comentó.

“Yo esperaría que el Presidente de la República, en un momento tan delicado, en su primera declaración dijera ‘es terrible lo que ocurrió’, Chile tiene que volver a ser el asilo contra la opresión, tenemos que investigar todas las hipótesis'”, agregó.

Sobre el móvil del homicidio, el presidente de la UDI, indicó: “Nosotros no sugerimos hipótesis, estamos diciendo ‘cubramos todos los flancos’, hay hechos concretos, de conocimiento público, dichos no por nosotros, sino que por la oposición venezolana”.

“Cuando tú escuchas al número dos del Gobierno venezolano decir que esto había sido una respuesta de la visita del Presidente Piñera a Cúcuta, uno dice: ‘bueno, no descartemos nada. Investiguemos'”, agregó.

“Si un partido que tiene afinidad con una dictadura como la de Nicolás Maduro y participa activamente, el Partido Comunista no es opositor ni crítico de la dictadura, es evidente que uno tenga que al menos decir ‘preocupémonos de esto” (…) espero por el bien de nuestra soberanía que no. Me gustaría que hiciéramos todos los esfuerzos para esclarecer las motivaciones de este horrendo crimen”, cerró.

