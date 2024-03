Comparte

En medio de la coordinaciones para enfrentar la alta congestión vehicular que se prevé que ocurra este lunes 4 de marzo producto del ingreso masivo a clases y del retorno laboral de muchos chilenos, desde el Partido Republicano cuestionaron el rol que ha cumplido el Ministerio de Transportes y la Gobernación Regional de la R.M para enfrentar los severos problemas de transporte que tienen los habitantes de las zonas rurales.

Según explicó el diputado Juan Irarrázaval, “este Gobierno ha precarizado y abandonado el transporte rural de la Región Metropolitana. No tiene una sola política real de apoyo para estas zonas, no destina ningún peso, y es parte activa del problema. Solo tiene ojos para el Transantiago que se lleva toda la plata, más de mil millones de dólares el año pasado solo en subsidio, eso sin contar la falta de transparencia e ineficiencia de las siete empresas privilegiadas del sistema RED que tiene secuestrado gran parte del presupuesto fiscal y que nadie le ha puesto coto. El descontrol es total y el ministro Muñoz no parece inmutarse con este desastre”.

Irarrázaval agregó “si ya son cuestionables en todo Chile los costos de las micros de Santiago, sorprende que del fondo espejo no se destine un porcentaje relevante para subsidiar directamente la operación del transporte rural, lo que perfectamente se podría a hacer para bajar las tarifas, y en el mediano plazo, recuperar la frecuencia y las coberturas en estas zonas. El problema ahí es que el gobernador Orrego se niega a hacerlo, demostrando que hoy tenemos una autoridad que piensa que en la región hay ciudadanos de primera y segunda categoría”.

En este sentido, el diputado republicano aseguró “hay un drama social agudo y pareciera que fuese invisible para nuestras autoridades. Los jóvenes de sectores rurales que no tienen para arrendar en Santiago o cambiarse de casa han tenido que desistir de sus estudios porque no tienen movilización para asistir a sus centros educacionales. Los enfermos crónicos empeoran y mueren porque no tienen cómo ir a sus controles, y tantos vecinos quedan varados en la noche por ejemplo, en pleno Barrio Meiggs, porque las micros se acabaron durante la tarde”.

“Por ejemplo, este año por regulación quedarán fuera de circulación un 20% de las micros de la Flota Talagante dejando con menos micros a los usuarios de esta zona. Y aquí, el Estado en vez de buscar una solución ha preferido a algo que más bien se asemeja a un hostigamiento, como si quisiere su extinción, en pro, talvez del negocio de la estatización, que en el sistema RED tiene un ejemplo, en contraste, sin límites”, enfatizó el legislador.

En relación a las medidas que se deberían adoptar para enfrentar la crisis del transporte rural, el parlamentario afirmó que “es necesario avanzar hacia la integración tarifaria, para que los habitantes de estas zonas sólo tengan que pagan un pasaje por viaje, en vez de los hasta cuatro, ocho ida y vuelta, que les pueden resultar en una ida a Santiago. No sólo resulta clave avanzar en la equidad territorial en la distribución de los subsidios, sino que también se requiere mayor eficiencia y autosustentabilidad del sistema Red para que no se le quite más dinero a las regiones y a las zonas rurales”

“Programas como los de chatarrización que existen en todo Chile, menos en la RM, o mejoras a colectivos que permiten aumentar la capacidad de pasajeros, son otra alternativas viables que se pueden implementar y que depende hoy de una mera resolución administrativa, pero el Gobierno no lo hace. También, tal como lo tiene el transporte de carga, debería existir la exención tributaria en el impuesto específico para el transporte de pasajeros, pero dudo que el ministro Marcel haga un gesto como ese que beneficie a estos habitantes”, añadió Irarrázaval.