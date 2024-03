Comparte

La diputada Camila Flores (Renovación Nacional) criticó las burlas emitidas en el escenario del acto conmemorativo del Día de la Mujer alusivas a la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Además, por el incidente la parlamentaria emplazó al Gobierno y a la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

En el espacio, convocado por la Coordinadora 8M, las comediantes Paola Molina y Paloma Elgueta se refirieron al fallecimiento del exmandatario.

“Es que como ya se murió Piñera…”; “Pedimos tanto que se muriera…”; “Que no se nos olvide como nos trataron”; “Quisieron limpiar la imagen en los medios de comunicación”; “Para mi nunca va a ser tierno ese tipo ¿Saben? Jamás en la vida”, fueron algunas de las frases.

El hecho fue ampliamente criticado por figuras del mundo político, entre ellas la diputada Camila Flores, quien expresó su malestar.

“Solo gente llena de odio y gente miserable se puede alegrar y puede celebrar la muerte de otras personas. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, la calidad humana. En nuestro sector nunca hemos festejado la muerte de nadie, por mucho que nos cause repudio su forma de pensar”, expresó la parlamentaria.

Junto a lo anterior, manifestó: “Eso hace precisamente que esas mujeres no sean representativas de una sociedad porque yo vi a miles de mujeres, fui testigo de ello, tratando de ingresar al exCongreso para darle el último adios al expresidente Sebastián Piñera”.

“A nosotras no nos mueve el odio, nos mueve el amor. El querer hacer de Chile un país mejor, un país con más oportunidades para las mujeres. Pero estas personas, estas mujeres, por cierto que se mueven a través del odio y la venganza, algo que no las deja vivir y no las deja ser felices”, agregó.

“Lo repudio y, por cierto, que me parece inaceptable que hasta el minuto no haya existido una palabra de crítica de la ministra de la Mujer o de autoridades del gobierno, precisamente reprochando hechos como estos que estoy segura no representan a la gran mayoría del país”, finalizó Flores.