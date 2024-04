Comparte

Este lunes el diputado del PDG y segundo vicepresidente electo de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, respondió a las críticas de Franco Parisi, quien lo acusó de “traición” y de “venderse” al Partido Comunista, tras la elección de Karol Cariola como presidenta de la instancia.

“Decepcionado y traicionado por el voto de Gaspar Rivas, diputado ojalá pronto ex PDG. Me dijeron de Renovación Nacional que traicionaba e igual lo apoyamos y ahora él le dio el voto, le dio la mesa, al Partido Comunista, a Karol Cariola que va a ser un desastre, como ha sido un desastre el Gobierno de Gabriel Boric”, fueron parte de las palabras de Parisi tras la votación.

En su defensa, el diputado Rivas, quien se adjudicó la primera vicepresidemncia de la Cámara, aseguró que “quiero hacer hincapié en que hace unos minutos recibí un mensaje de Franco Parisi, y quiero ser muy directo y muy expreso con lo que él planteó, me acusó de venderme al PC, por lo que yo quiero decirle que un hombre como Gaspar Rivas no está en venta, no se vende, porque un hombre como Gaspar Rivas, no tiene precio”.

“Mi compañera Karen Medina tenía un parecer distinto, lo que es muy legítimo, pero consideré que ante la dificultad de que el pacto original se cumpliese era mejor tener una vicepresidencia que no tener nada, y por supuesto eso es una oportunidad para el Partido de la Gente, esto porque le permite tener un espacio en el concierto del Parlamento, espacio que el partido ha tenido muy poco a pesar de ser uno de los más grandes de nuestro país, con mayor cantidad de militantes”, añadió.

Finamente, el parlamentario agregó que “nosotros en el partido tenemos diferencias legítimas y democráticas, lo que nos ha caracterizado desde siempre. Tenemos una diversidad de pensamientos por qué nuestras fuentes que no son muy diversas, hay gente que viene de la derecha, otras de la izquierda, conformando este crisol de ideas distintas. Y en cuanto a mi gestión, por supuesto que voy a resguardar el orden y la buena convivencia al interior de la Cámara”.