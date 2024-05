Comparte

Este martes el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, se refirió en la Mañana de Agricultura a la agenda legislativa del Gobierno en materia de seguridad y a los dichos de José Antonio Kast en contra del Presidente Gabriel Boric, a quien tildó de ser un ‘travesti político’.

“Creo que no es el tono, más aún cuando las declaraciones se hacen desde fuera de Chile. No me parece que sea constructivo con respecto a lo que el país necesita, el ir a otro país a referirse en estos términos al Presidente de la República”, señaló.

Respecto a si espera algún tipo de disculpa por estas declaraciones, Elizalde sostuvo que “quizá de otra persona, pero todos sabemos como es el carácter del personaje en cuestión. No es lo que el país necesita, nosotros necesitamos más diálogo, más entendimiento, no descalificarnos unos a otros”.

“En democracia podemos tener distintas posturas y puntos de vista, pero esto no significa que estemos hablando mal de los demás“, sostuvo.

Agencia Uno.

Ministro Elizalde y las prioridades del Ejecutivo en el fast track legislativo

Por otro lado, respecto a la agenda legislativa del Gobierno en materia de seguridad, el titular de la Segpres se refirió a los principales proyectos que el Ejecutivo busca lograr aprobar.

“Actualmente, llevamos más de 50 leyes de seguridad aprobadas en el actual Gobierno. Del fast track anterior, surgieron 31 ideas, de los cuales se aprobaron 23 proyectos de ley, pero ha habido fusiones de proyectos. Quedan siete proyectos pendientes”, explicó.

“El primero es la reincidencia, que es un proyecto que está en comisión mixta, que establece penas más drásticas para quienes reinciden en delitos, personas que tienen una condena previa“, destacó.

“También está el Ministerio de Seguridad, esperamos que este proyecto se despache a más tardar en junio, ahora. La Cámara ya evacuó a segundo trámite, esperamos ahora que el Senado lo envíe a una comisión mixta. Lo que está pendiente es el diseño institucional territorial del Ministerio de Seguridad”, explicó.

“El ministro o ministra tiene que tener un representante en la región que realiza las mismas labores en el ámbito regional. No se puede estar desde Santiago resolviendo todo. Hay que ver cuál va a ser el despliegue territorial”, agregó.

“En segundo lugar, es necesario redefinir el rol del ministerio del Interior, porque al sacar las funciones de seguridad, Interior debería cumplir un rol mucho más importante en lo que respecta a la coordinación del Gobierno. Esto se viene discutiendo hace tiempo, por lo tanto, creemos que los tiempos tienen que ser acotados para que se tomen decisiones al respecto”, adelantó.

“El fast track legislativo da cuenta de la voluntad de avanzar, finalmente es un compromiso que adquieren las cámaras de tramitar con celeridad. Esto no significa que el debate no sea acucioso. Si bien hay que darse siempre el tiempo, para que el proyecto esté bien diseñado, esto no puede significar estar dilatándolo por años”, sentenció.

“Tenemos ocho proyectos, siete que vienen de la agenda anterior, se agregó el del fortalecimiento del Ministerio Público, que esperamos que sean despachados de aquí a septiembre. Hay otros 24 cuyo itinerario específico va a ser definido la próxima semana, en una reunión con los presidentes de las comisiones”, añadió.

“Tenemos dos pazos, de aquí a diciembre un grupo, y de aquí a mayo del próximo año otro grupo. De esta manera, en mayo tendremos despachada completamente esta agenda de seguridad”, afirmó el ministro.