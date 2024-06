Comparte

La presidenta y senadora por el Partido Socialista, Paulina Vodanovic, defendió este viernes la gira por Europa del jefe de Estado chileno, Gabriel Boric, señalando que “son sumamente necesarias” y que la situación en el país por el sistema frontal “está haciendo manejada como corresponde”.

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, la representante de la región del Maule dijo que la gira presidencial pareciera que el Mandatario “no estuviera trabajando”, pero sostuvo que “son sumamente necesarias para el país“.

“Van personas de distintos sectores políticos, personas del empresariado, en fin, distintas misiones del país que es necesario llevarlas a otras partes”, porque “hay que ir a promover Chile”, indicó la timonel del PS.

Por lo mismo, enfatizó que “el Estado de Chile tiene que ser capaz de resolver la problemática, que se da a partir de los temporales, con la con quienes están a cargo”.

“Yo no he visto que ninguno de los ministros o la propia ministra Tohá (que) no estén haciendo lo que hay que hacer. Están desplegados por el país, están tomando las acciones necesarias”, agregó la parlamentaria socialista.

Luego agregó que ante críticas hacia el Mandatario, declaró que “estamos acostumbrados a pegarle al que esté” y que “se pretende siempre sacar rédito político de esto, pero siendo objetivo la situación en Chile está siendo manejada de una buena forma“.

“Objetivamente, aquí hay una situación que está siendo manejada como corresponde de acuerdo a los protocolos que corresponden, están entregándose las ayudas. No veo en qué podría diferir la situación porque vuelva el Presidente”, cerró.

