Un reciente reportaje de Informe Especial ha sacado a la luz graves falencias en el sistema de Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia en Chile.

La investigación reveló que múltiples residencias carecen de cupos para recibir a niños y niñas que han sido dados de alta de hospitales pero abandonados por sus padres, quedando bajo la tutela del Estado sin ser ubicados en residencias ni en familias de acogida.

Esta problemática se repite en varias regiones del país, afectando aproximadamente a 24 menores. La diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez, asegura que el número real de niños sin cupo en residencias es aún mayor.

“Hay violencia, hay droga, hay maltrato. Y además, hay una atención que lamentablemente no se entrega, porque las listas de espera son aún más grandes de lo que mencionó el reportaje. Y creo que es importante y yo agradezco que los medios tomen con mucha fuerza algo que no podemos permitir como Estado, seguir vulnerando los derechos de los niños de protección”, sostuvo Pérez.

Llamado a Mejorar el Programa de Familias de Acogida

En consonancia con esta preocupación, Pérez hizo un llamado urgente para mejorar el programa de Familias de Acogida.

“Se requiere fortalecer el modelo, profesionalizarlo y dotarlo de los recursos necesarios atendiendo a los distintos perfiles de riesgo. No me cabe duda que hoy día existen familias pero requieren mejores condiciones y capacitaciones para poder ejercer adecuadamente el rol de cuidadores transitorios mientras se realizan los procesos de revinculación familiar o eventualmente de adopción”, señaló.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, compartió su indignación ante la situación.

“Estamos hablando de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad que hoy está en absoluta desprotección. El Estado no puede fallarles, no puede permitir que permanezcan hasta 10 años en un hospital porque no hay dónde llevarlos. ¿Cómo en todos esos años no hubo ninguna respuesta para ellos? Es indignante esta situación, tenemos que entregar una solución con urgencia”, expresó.