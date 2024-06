Comparte

El diputado Jorge Rathgeb (RN) solicitó reforzar las medidas de seguridad en el proyecto de ley que obliga a evacuar viviendas ante catástrofes, debido al riesgo de robos en las casas desocupadas.

Rathgeb, integrante de la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos, destacó la necesidad de proteger las viviendas después de la evacuación para evitar que sean blanco de saqueos.

El Gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció un nuevo proyecto de ley que hará obligatoria la evacuación de áreas afectadas por emergencias meteorológicas. Esta medida, motivada por los recientes episodios de emergencia en el país, busca salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Si bien el parlamentario indicó que la intención es positiva, la propuesta carece de disposiciones para asegurar las viviendas evacuadas.

“Entendemos que el proyecto de ley que presentará el Gobierno está bien intencionado, pero no lo vamos a aprobar mientras no de resguardo a fin de que las personas no pierdan sus bienes y su inversión de toda una vida“, enfatizó.

El parlamentario mencionó incidentes ocurridos el pasado verano, cuando vecinos que evacuaron debido a incendios regresaron para encontrar sus hogares saqueados. Estos hechos, que afectaron tanto a la zona central como a varias comunas de La Araucanía, subrayan la necesidad de incluir medidas de seguridad en la propuesta de ley.