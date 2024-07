Comparte

La diputada Marlene Pérez, junto con la bancada de la UDI, anunció la solicitud de una comisión investigadora para indagar las graves irregularidades encontradas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Según un preinforme de la Contraloría General de la República, se identificaron modificaciones de contratos durante el año 2022 no sometidas a toma de razón, ocasionando un perjuicio económico estimado entre 12 y 16 mil millones de pesos.

“Los niños nunca se deben ver perjudicados”

Además de las irregularidades financieras, la Junaeb enfrenta críticas por los retrasos significativos en la entrega de kits de útiles escolares. A pesar de haber concluido el primer semestre escolar en la mayoría del país, los kits prometidos no se distribuyeron, salvo en la Región de Valparaíso debido a circunstancias excepcionales.

“A mí me parece que cuando se trata de niños, cuando se trata de alimentación, cuando se trata de útiles escolares, entendiendo que estamos ya en el segundo semestre, me parece que es una responsabilidad tremenda y esto se debe investigar porque no podemos pasar por sobre nuestros niños”, destacó la diputada Pérez.

Junto a lo anterior, enfatizó que “La Junaeb no puede decir que se retrasó la entrega de kits producto de un problema interno que ellos tuvieron. Acá los niños nunca se deben ver perjudicados”.