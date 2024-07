Comparte

Parlamentarios de oposición critican al gobierno por la creciente crisis de seguridad y emplazan al Ejecutivo a tomar acciones tras una nueva balacera en Lampa dejó a cinco personas fallecidas.

La diputada Karen Medina (PDG) expresó su indignación, señalando que “este fin de semana ha demostrado lo peor de nuestra sociedad. Como en balaceras hemos perdido muchas vidas, muchas vidas hoy día de personas, de niños menores de edad, tal vez de personas inocentes que se han visto involucradas en este crimen organizado, en el narcotráfico, en todas estas bandas criminales que se tienen tomado en nuestro país”.

“Vemos que las medidas que está tomando el gobierno son insuficientes para poder controlar y recuperar la seguridad que tanto anhela la ciudadanía. Más encima, cuando tenemos un presidente que no se pronuncia, que evade hablar de estos temas, que evade hacerse parte en buscar la solución y solo delega en otras personas, es porque no tiene la intención de avanzar. En este gobierno no vamos a recuperar la seguridad, porque no hay un compromiso real con ello“, cerró Medina.

Por su parte, la diputada independiente Marlene Pérez (UDI) criticó la pasividad del gobierno. “Lo que está ocurriendo con nuestro país es algo extremadamente grave. El presidente Gabriel Boric sigue en silencio. La ministra Vallejo dijo que la delincuencia de Chile va bien en comparación con otros países. El gobierno no reacciona y nadie se hace responsable por la cantidad de asesinatos que están ocurriendo a diario en nuestro país”, expresó.

Urgencia de cambios en las políticas de seguridad

Por su parte el diputado Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad, destacó la gravedad de la situación: “Cinco personas acribilladas en las últimas horas y 17 personas asesinadas en cuatro días revela la mayor crisis de inseguridad en la historia de nuestro país”.

“Mientras tanto el gobierno sigue con los ojos vendados hablando de que Chile en comparación con otros países es un país seguro (..) Es necesario que el Presidente encabece esta crisis, que no se sigue escondiendo detrás de los ministros o subsecretarios”, agregó Longton.