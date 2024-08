Comparte

Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Ñuñoa, reconoció que la edil de la mencionada comuna, Emilia Ríos, se contactó con él tras la agresión que sufrió el pasado 6 de agosto.

A través de su cuenta de X, el exabanderado presidencial escribió que “nobleza obliga”, señalando que encontró los mensajes que Ríos le envío.

“Revisando los WhatsApp que ingresaron el día de a agresión, efectivamente encontré los mensajes de Emilia Ríos”, publicó Sichel, agregando que quiere “contribuir en una política honesta y seré el primero en reconocer un error”.

El aspirante al sillón municipal señaló, en diálogo con “La Mañana de Agricultura”, que le preocupaba “cómo algunos del mundo de la izquierda relativizaban la violencia”, como también “ciertas declaraciones”.

Sobre esto último, desmintió a la alcaldesa Ríos que “dice que condena la violencia y habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter que había hablado conmigo y esa deshonestidad me parece brutal“.

Ante esto, la edil comunal, en la misma red social, lamentó publicar “el pantallazo de cuando tomé contacto contigo intentando llamarte”.

“Como alcaldesa tengo muchas responsabilidades, ese día, junto al equipo municipal, estuvimos en terreno enfocados en la emergencia, preocupada de la gente que vive en Ñuñoa. Tal y como lo mencioné ese día, reafirmo mi compromiso con la democracia y mi condena a la agresión que sufriste“, expresó en X.