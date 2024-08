Alcalde de Talcahuano tras ser expulsado de reunión por Grau Me parece una torpeza, el ministro tiene que refrendar su acción

Comparte

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), abordó este lunes la polémica situación que se vivió en la previa de la reunión entre los sindicatos de trabajadores de la siderúrgica Huachipato y el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien lo expulsó de la cita.

En conversación con “Llegó La Hora”, el jefe comunal lamentó la situación que se generó en la previa del encuentro, donde también no pudo ser parte el edil de Chiuayante, José Antonio Rivas.

“Es una situación muy lamentable, donde un funcionario del Presidente Boric termina por pedirle a una autoridad elegida democráticamente que no entre a una reunión”, señaló.

Campos dijo que el secretario de Estado argumentó que “no tenía confianza en mí”, por lo que para no demorar el encuentro, “decidí salir”. Entonces, agregó, que “le dije a los dirigentes que no me iba por ellos, me iba porque el ministro me estaba pidiendo”.

“Salí evidentemente molesto por la actitud que tuvo el ministro Grau, de no entender cuál es la situación que hoy día se necesita para poder ayudar a los trabajadores de Huachipato”, expresó el alcalde Campos.

¿Si hubiera sido un alcalde de izquierda, lo hubiera sacado?

A su juicio, lo que hizo el ministro Grau fue “excluir, dividir y fraccionar a los líderes políticos que hoy día existen en la región del Biobío”.

“Me parece frustrante la actitud que tiene el representante en Economía el Presidente Boric, me parece frustrante como denigra a las autoridades locales tratando de imponer la hegemonía centralista y me parece lamentable que hoy día, más allá de estar hablando de los problemas de los trabajadores de Huachipato, estemos hablando de por qué razón el ministro de Economía termina sacando a una autoridad”, cuestionó.

“¿Si hubiera sido un alcalde de izquierda, lo hubiera sacado? Tengo las dudas, creo que aquí hay motivaciones claramente político-electorales de parte del ministro y me parece lamentable que así lo haga”, apuntó.

“Me parece una torpeza, el ministro tiene que refrendar su acción, aquí no puede pensar que sin unidad se va a lograr buenos acuerdos”, remarcó el alcalde de Talcahuano.

