El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, descartó estar considerando una eventual candidatura presidencial, asegurando que su enfoque está en lograr la reelección en las elecciones municipales de octubre.

“Yo ya lo he dicho hartas veces, no sé en qué tono. No quiero parafrasear a la expresidenta (Michelle Bachelet), pero yo también ‘estoy en otra'”, señaló.

En ese contexto, Vodanovic explicó que en realidad está “concentrado en trabajar por mi comuna. Decidimos repostularnos, tenemos una elección importante y desafiante en octubre, y al menos mi idea y mi propósito es seguir trabajando por esta comuna cuatro años más”.

“Creo que si bien hemos tenido avance importante en materia de gestión municipal, todavía nos quedan muchos desafíos pendientes, hay mucho trabajo por hacer, hay un compromiso adquirido con nuestros vecinos, y me parecería una falta de respeto con ellos siquiera distraerme o deslizar alternativas a seguir trabajando por esta comuna”, añadió.

“No es algo que esté en mi cabeza, no creo tener ni las herramientas, ni la preparación, ni las posibilidades, ni la intención de evaluar otra candidatura. Así que nada, seguimos trabajando acá con harto foco en nuestra comuna y esperamos poder seguir haciéndolo los próximos cuatro años”, sentenció.