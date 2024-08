Comparte

En conversación con La Mañana de Agricultura, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, se refirió a la tramitación de los proyectos del fast track legislativo y a la necesidad de acelerar la construcción de la cárcel de alta seguridad en Santiago.

“Una cosa de este fast track es el despacho total del proyecto, que tiene que ver con el trabajo de las dos Cámaras, donde normalmente este tipo de proyectos se ideologizan y, por otro lado, tienen visiones muy distintas de como enfrentar la institucionalidad o las modificaciones del Código Penal”, señaló.

“No es fácil, porque hay posturas distintas, hay gente que quiere mucho más, gente que es más cautelosa”, explicó.

“Ayer logramos que se autorizara la discusión en general y particular, cosa de andar más rápido, por los funerales de alto riesgo. También Estamos trabajando en comisiones unidas, las Reglas del Uso de la Fuerza”, señaló.

“Estamos partiendo con el proyecto de Seguridad Municipal, también estamos trabajando en la comisión mixta, un proyecto que casi se desarmó en la Cámara, que es el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que reformula el Ministerio del Interior”, adelantó.

“En comisión mixta tenemos el proyecto de Reincidencia, que ha sido, según el ministro de Justicia, el más importante de los últimos 20 años en materia de modificaciones del Código Penal”, declaró.

“Al Gobierno al principio le costó entender, lo que significa fortalecer el rol policial, el apretar la mano con las modificaciones del Código Penal, poniendo más penas, el poner restricciones en el sistema carcelario”, comentó.

Senador Flores y construcción de cárcel de alta seguridad: “Hoy no hay tiempo ni para la ‘permisología’ ni la ‘tramitología’“

Por otro lado, al abordar el debate en torno a la construcción de la cárcel de alta seguridad en Santiago, el senador señaló que “en nuestro país, el sistema de inversión pública, desde que aparece el problema que se debe resolver y hasta que se entregó la llave de la infraestructura que se construyó, son 6 o 7 años. En el caso carcelario, la experiencia dice que son entre 10 o 14 años”, advirtió.

“Hoy no hay tiempo ni para la ‘permisología’ ni la ‘tramitología’. En esto estoy con el ministro Cordero (Justicia), en esto hay dos alternativas, una es suspender la prisión preventiva porque no cabe más gente en las cárceles”, añadió.

“Lo segundo es desocupar las cárceles porque o si no esto va a explotar, eso es imposible, por lo tanto, solo queda una alternativa que es construir más cárceles. Pero no una, necesitamos varias más”, comentó.

“Para mi este es un tema zanjado, no hay otra alternativa para responder, porque o si no esta gente de alta peligrosidad, metida en cárceles que no están hechas para eso, imagínese lo que está pasando dentro. Esta es una respuesta de Estado que tiene que ser hecha con la mayor rapidez”, señaló.

“Habrá que quebrar algunos huevos para poder tener tortilla y esta una tortilla extremadamente peligrosa. Lo mismo pasa con el Ministerio Público, necesitamos fortalecer al persecutor, porque o si no vamos a seguir teniendo la incapacidad de los fiscales de poder resolver las causas”, cerró.

