Este martes el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores, confirmó que convocarán a la mencionada instancia al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

La decisión llega luego de que desde la propia PDI confirmaran que un funcionario de la institución recibió información previa del robo a la empresa Brinks en Rancagua.

En ese contexto, el senador Flores expresó a 24 Horas que “tuve una conversación con el director general de la PDI hace un par de horas, no conocía este comunicado, pero todo se está configurando como que efectivamente hay una falta“.

“El lunes tengo una reunión con el director general de la PDI, vamos a convocarlo a la Comisión”, confirmó.

“Nosotros no tenemos la posibilidad de fiscalizar, constitucionalmente no está permitido, es la atribución de la Cámara, pero nosotros podemos convocar a quienes determinemos y, sin duda, que si hay un fallo aquí, vamos a estar dentro de los que pidan explicaciones, no hay ninguna duda de eso”, añadió.

“La pregunta que le señalé al director de Investigaciones apunta hacia ‘¿qué pasó?’, todavía ellos están recabando información“, declaró.

“Yo espero que cuando se aclare meridianamente lo que pasó, tengan una explicación o haya una sanción, así de simple. Yo espero y confío en que así va a ser. Ahora, en todo caso, lo estamos convocando para la próxima semana“, cerró el senador.