Este lunes el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, se refirió al impasse de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y a la posterior aclaración de sus dichos que realizó a autoridad de Gobierno.

La situación surge luego de que la ministra hiciera un llamado al Congreso en Meganoticias a “trabajar un día a la semana” y “extender los horarios” mientras para así avanzar en las acusaciones constitucionales sin dejar de lado la agenda legislativa.

Sus dichos le significaron críticas rápidamente, por lo que la ministra salió al paso para explicar sus palabras.

“Creo que si cualquiera revisa las declaraciones que he hecho, nunca he formulado una crítica a los parlamentarios”, señaló.

“Al revés, he dicho que no me cabe duda que los parlamentarios van a encontrar la manera de compatibilizar el ejercicio de esta facultad con su responsabilidad legislativa permanente“, aseguró.

“No me cabe duda que las agendas que tenemos comprometidas con la ciudadanía, del fast track de seguridad y del fast track económico, las vamos a sacar adelante, independiente de que haya que constituir y sacar adelante comisiones que estudien acusaciones constitucionales”, expresó.

En ese contexto, el vicepresidente de la Cámara destacó estas palabras, asegurando que “damos por superada esta situación”.

“Como vicepresidente la Cámara de Diputados y Diputadas, quiero valorar las palabras de la ministra Tohá que retrocede al respecto de las críticas que había entregado”, declaró.

“Damos por superado esta situación, la Cámara de Diputadas y Diputados va a tramitar oportunamente las actualizaciones constitucionales, porque es parte de nuestro rol, de lo que nos ha dicho la ciudadanía que tenemos que hacer para superar esta crisis de Poder Judicial”, señaló.

“Además, vamos a trabajar concienzudamente y reflexivamente, como lo hemos hecho siempre, respecto de los otros proyectos que le interesan a los chilenos en los ámbitos de seguridad, desarrollo económico y aquellas cosas que también al gobierno les dé urgencia”, agregó.

“Por nuestra parte seguimos trabajando, seguimos adelante, hagámoslo de manera coordinada este trabajo con el Poder Ejecutivo y dejemos las críticas en el pasado”, cerró.