Presidente Boric defiende a Irina Karamanos Jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política.

El Presidente Gabriel Boric abordó este jueves las acusaciones en contra de Irina Karamanos sobre los supuestos abonos a la Fundación Procultura en medio de la campaña para llegar a La Moneda, en 2021.

En conversación con Radio FM Quiero de Antofagasta, el Mandatario respaldó a su expareja mencionando el comunicado que ella sacó para descartando los supuestos abonos y cualquier tipo de financiamiento irregular en la política.

“Yo tengo la tranquilidad, y duermo plenamente tranquilo, que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política, pero no basta con que lo diga, es insuficiente”, señaló el jefe de Estado al respecto.

“La gente está cansada de defensas corporativas en este tema, que se investigue todo”, remarcó la máxima autoridad del país, recordando además que la antropóloga expresó en el comunicado “su disposición a colaborar”.

“A mí no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente en esto y lo reitero, por supuesto que caiga quien caiga partiendo por mí. O sea, acá nadie, sea cercano o lejano, va a tener ningún tipo de privilegio en esto”, apuntó.

Así, afirmó que “confío plenamente en Irina, ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias”. “No tengo ninguna duda de que no tiene asidero, pero que se investigue”, complementó.

Cabe recordar que Karamanos publicó un comunicado donde negó “categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales”.

Luego, en el escrito, añadió que “desmiento rotundamente la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política“.

