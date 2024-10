Comparte

José Antonio Kast, líder y fundador del Partido Republicano, aseguró que “no sería candidato por una cuarta vez” si pierde las elecciones presidenciales 2025.

En conversación con La Tercera, el político señaló que las posibilidades que se presente a los comicios son “bastante altas” y destacó: “Si fuera por mí, sería candidato y me inscribo mañana”.

“Yo digo, a mí me encantaría ser Presidente de la República, pero es el partido el que tiene que nominarme. No me puedo autonominar. Espero que me nominen, pero todavía no estamos en tiempo de eso”, explicó Kast.

Junto a lo anterior, el candidato habló sobre sus proyecciones en el eventual caso de perder indicando que “no sería candidato por una cuarta vez”.

“La gente va a reconocer nuestro estilo”

Además, en la entrevista Kast conversó sobre las elecciones municipales y regionales del 26 y 27 de octubre, mostrándose optimista.

“Estamos seguros que donde gane un candidato del Partido Republicano va a hacer un antes y un después en cómo se enfrentan las urgencias sociales (…) estoy optimista de que vamos a tener un buen resultado y que la gente va a reconocer nuestro estilo de hacer política”, expresó.